Греческое правительство проведет очередные переговоры с кредиторами о реформах

Греческие министры и представители кредиторов в четверг проведут очередной раунд переговоров о пенсионной и трудовой реформах в стране, являющихся обязательными условиями плана по спасению Афин, однако не поддерживаемых народом Греции, пишет Financial Times.

По словам участников переговоров, к соглашению необходимо прийти в кратчайшие сроки, поскольку уже в июле Греция должна выплатить кредиторам 6 млрд евро, что практически невозможно без нового транша помощи. В частности, без согласования реформ Международный валютный фонд (МВФ) отказывается предоставить Греции средства, причем Германия, в свою очередь, настаивает на участии фонда в спасении страны.

При этом соглашение о реформах, достигнутое в прошлом месяце, было отвергнуто премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. В частности, оно предполагало сокращение пенсионных выплат в 2019 году, за несколько месяцев до выборов в парламент, и руководство правящей партии СИРИЗА не могло допустить такого сценария.

Новая встреча переговорщиков пройдет в четверг, в ней примут участие министр финансов Греции Евклид (Эвклидис) Цакалотос и председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум. Ожидается, что греческая сторона будет настаивать на том, чтобы отложить сокращения пенсий до 2020 года, и будет сопротивляться включению в трудовую реформу положения, позволяющего частным компаниям совершать массовые увольнения сотрудников.

Неопределенность в отношении переговоров привела к тому, что вкладчики вывели из греческих банков еще 2 млрд евро в январе-феврале на опасениях ужесточения контроля за потоками капитала. Безработица в стране держится на уровне 23%, максимальном среди всех стран еврозоны, тогда как активность в перерабатывающем секторе сокращается 7 месяцев подряд.

По мнению аналитиков, правительство Греции предусматривает вероятность, что соглашение не будет достигнуто в срок, и накапливает средства для самостоятельной выплаты июльского платежа по долгу. Так, в минувшем году профицит бюджета составил 4,4 млрд евро вместо запланированных 2 млрд евро за счет сокращения бюджетных расходов и повышения налогов - при этом экономисты предупреждают о негативном эффекте таких мер на экономику страны в краткосрочной перспективе.