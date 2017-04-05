Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8295 RUR   0.0306 GBR   2.1332 TRY   0.4667

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 7 Апр 16° 8 Апр 16°

Дальнее зарубежье 05.04.2017 14:47

Папа римский назвал неприемлемой бойней химатаку в Сирии

Папа римский Франциск заявил в среду, что сокрушен новостями о химатаке в Сирии.

"Мы ошеломлены последними событиями в Сирии. Я сокрушен неприемлемой бойней, происшедшей вчера в провинции Идлиб, где были убиты десятки беззащитных людей, среди которых были дети", - сказал понтифик в ходе еженедельной аудиенции.

Западные СМИ со ссылкой на правозащитников сообщают, что число погибших в результате предполагаемой химатаки в Идлибе достигло 72 человек, среди них - 20 детей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, СИРИЯ


Похожие новости


Папа Франциск призвал защитить мирных жителей Ирака Папа римский умоляет о срочном прекращении огня в Сирии Папа римский обеспокоен ситуацией в Алеппо Папа римский надеется, что Олимпиада в Бразилии поможет сделать мир лучше Папа римский призывает к мирному урегулированию конфликта в Сирии Папа римский посетит Освенцим в конце июля, выступит там с речью

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]