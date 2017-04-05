Папа римский назвал неприемлемой бойней химатаку в Сирии

Папа римский Франциск заявил в среду, что сокрушен новостями о химатаке в Сирии.

"Мы ошеломлены последними событиями в Сирии. Я сокрушен неприемлемой бойней, происшедшей вчера в провинции Идлиб, где были убиты десятки беззащитных людей, среди которых были дети", - сказал понтифик в ходе еженедельной аудиенции.

Западные СМИ со ссылкой на правозащитников сообщают, что число погибших в результате предполагаемой химатаки в Идлибе достигло 72 человек, среди них - 20 детей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники", - говорится в сообщении.