Папа римский назвал неприемлемой бойней химатаку в Сирии

Папа римский Франциск заявил в среду, что сокрушен новостями о химатаке в Сирии.
"Мы ошеломлены последними событиями в Сирии. Я сокрушен неприемлемой бойней, происшедшей вчера в провинции Идлиб, где были убиты десятки беззащитных людей, среди которых были дети", - сказал понтифик в ходе еженедельной аудиенции.
Западные СМИ со ссылкой на правозащитников сообщают, что число погибших в результате предполагаемой химатаки в Идлибе достигло 72 человек, среди них - 20 детей.
Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.
"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники", - говорится в сообщении.
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