МИД Германии призывает все стороны сирийского конфликта не препятствовать достижению мира в Сирии

Ни одна страна не должна препятствовать достижению мирного соглашения между конфликтующими сторонами в Сирии, заявил в среду глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриель в ходе выступления на встрече по Сирии в Брюсселе.

"Без политического решения нам не удастся стабилизировать (обстановку - ИФ) в стране, беженцы не смогут вернуться в свои дома. Без политического решения мы продолжим лечить симптомы, а не причины. Вот почему переговоры в Женеве о политическом выходе должны быть продолжены. Мы поддерживаем попытки спецпосланника ООН по Сирии (Стаффана де Мистуры - ИФ) в поиске общей позиции, и я призываю все стороны, присутствующие на переговорах, работать вместе для мира в Сирии", - заявил глава МИД Германии.

"Особенно я призываю режим Сирии (президента Башара Асада - ИФ) и его сторонников не стоять на пути мирного будущего Сирии во время важных переговоров", - добавил З.Габриель.

Он также осудил химическую атаку в провинции Идлиб накануне и заявил об отсутствии возможности сотрудничества с теми, кто виновен в ее совершении.

"Эта конференция проходит всего день спустя после атаки на гражданское население с использованием химического оружия, которая довольно ужасным образом доказывает нам то, что в стране (Сирии - ИФ) есть настоящие военные преступники", - заявил З.Габриэль, назвав атаку "варварским актом насилия против беззащитного населения".

"Что бы мы ни сделали, как бы ни было важно бороться с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ) важно, но нам, немцам, абсолютно ясно, что никакого сотрудничества с виновными в совершении этих военных преступлений быть не может", - добавил он.