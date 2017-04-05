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Дальнее зарубежье 05.04.2017 15:18

Генсек НАТО требует привлечь к ответственности виновных в химатаке в сирийской провинции Идлиб

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил химатаку в Сирии.

"Я осуждаю чудовищную атаку в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки людей, включая детей, происшедшую, как сообщается с использованием химического оружия", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в среду.

"Все ответственные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, СИРИЯ, ХИМАТАКА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]