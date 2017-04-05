Генсек НАТО требует привлечь к ответственности виновных в химатаке в сирийской провинции Идлиб

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил химатаку в Сирии.

"Я осуждаю чудовищную атаку в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки людей, включая детей, происшедшую, как сообщается с использованием химического оружия", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в среду.

"Все ответственные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Й.Столтенберг.