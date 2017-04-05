Премьер Иордании выступил в поддержку межсирийских переговоров в Женеве и Астане

Женевские переговоры являются единственной платформой для достижения политического решения по сирийскому вопросу, заявил в среду премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки.

"Иордания поддерживает переговоры в Женеве в качестве единственной платформы для достижения политического соглашения ", - заявил он на открытии конференции по Сирии в Брюсселе.

Премьер Иордании также отметил важность переговоров в Астане.

"Мы также поддерживаем переговоры в Астане как серьезное и необходимое усилие для обеспечения режима прекращения огня на всей сирийской территории", - добавил он.

Схожую позицию выразила и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Задача, которая выполняется в Астане Россией, Турцией, а теперь и Ираном, важна. Она все более неотложна, и атака в Идлибе делает это еще более очевидным", - заявила она, открывая конференцию.

При этом Ф.Могерини подчеркнула, что механизм имплементации перемирия должен быть серьезным, чтобы положить конец ежедневным нарушениям.