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Дальнее зарубежье 05.04.2017 15:29

Премьер Иордании выступил в поддержку межсирийских переговоров в Женеве и Астане

Женевские переговоры являются единственной платформой для достижения политического решения по сирийскому вопросу, заявил в среду премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки.

"Иордания поддерживает переговоры в Женеве в качестве единственной платформы для достижения политического соглашения ", - заявил он на открытии конференции по Сирии в Брюсселе.

Премьер Иордании также отметил важность переговоров в Астане.

"Мы также поддерживаем переговоры в Астане как серьезное и необходимое усилие для обеспечения режима прекращения огня на всей сирийской территории", - добавил он.

Схожую позицию выразила и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Задача, которая выполняется в Астане Россией, Турцией, а теперь и Ираном, важна. Она все более неотложна, и атака в Идлибе делает это еще более очевидным", - заявила она, открывая конференцию.

При этом Ф.Могерини подчеркнула, что механизм имплементации перемирия должен быть серьезным, чтобы положить конец ежедневным нарушениям.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]