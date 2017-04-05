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Дальнее зарубежье 05.04.2017 15:42

Ливан нуждается в помощи международного сообщества в связи с размещением беженцев из Сирии - премьер-министр страны

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в Брюсселе о намерениях попросить помощи международного сообщества в разрешении вопроса с сирийскими беженцами в его стране.

"Я прибыл сюда сегодня, чтобы сообщить, что Ливан больше не может обеспечивать 1,5 млн. сирийских беженцев в стране и международное сообщество должно что-то предпринять", - заявил он перед началом конференции в Брюсселе.

Накануне в ЕС заявили, что осознают последствия сирийского конфликта для Ливана и других соседних государств, а также необходимость обеспечения помощи.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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