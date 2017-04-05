Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8295 RUR   0.0306 GBR   2.1332 TRY   0.4667

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 7 Апр 16° 8 Апр 16°

Внешняя политика 05.04.2017 13:39

Алиев отмечает необходимость развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Эстонией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает необходимость развития двусторонних торгово-экономических отношений с Эстонией.

И.Алиев в среду в Баку принял министра государственного управления Эстонии, председателя азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаила Корбуна, сообщает сайт главы государства.

Президент на встрече отметил важность проведения МПК для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Он подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения двустороннего торгового оборота, потенциала для увеличения взаимного экспорта товаров.

И.Алиев отметил также наличие интереса к вопросам инвестиций и выразил удовлетворение деятельностью в Азербайджане эстонских компаний в сфере ИКТ.

М.Корбун, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Эстонией налажено в основном в сфере услуг. При этом он отметил рост в 2,5 раза взаимного товарооборота, хотя и признал, что объем товарооборота невысокий.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Президент Алиев принял госминистра Эстонии Третье заседание азербайджано-эстонской МПК пройдет 6-7 апреля в Баку Азербайджан и Эстония могут осуществить совместные инвестиции в производство товаров для выхода на третьи рынки - дипломат Таллинн рассматривает Баку как площадку для установления контактов со странами Ближнего Востока и Азии – дипломат Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией Юные азербайджанские пианисты успешно выступили на конкурсе в Эстонии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]