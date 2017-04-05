Алиев отмечает необходимость развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Эстонией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает необходимость развития двусторонних торгово-экономических отношений с Эстонией.

И.Алиев в среду в Баку принял министра государственного управления Эстонии, председателя азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаила Корбуна, сообщает сайт главы государства.

Президент на встрече отметил важность проведения МПК для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Он подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения двустороннего торгового оборота, потенциала для увеличения взаимного экспорта товаров.

И.Алиев отметил также наличие интереса к вопросам инвестиций и выразил удовлетворение деятельностью в Азербайджане эстонских компаний в сфере ИКТ.

М.Корбун, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Эстонией налажено в основном в сфере услуг. При этом он отметил рост в 2,5 раза взаимного товарооборота, хотя и признал, что объем товарооборота невысокий.

Р.Бабаев