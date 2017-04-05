К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy

В июне 2017 года выйдет в свет юбилейный 100-тый выпуск журнала Caspian Energy, в котором будет опубликовано эксклюзивное интервью Его Превосходительства Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев.
«Примечательно, что презентация 100-го выпуска журнала, также как и первого состоится на открытии международной выставки и конференции Caspian Oil&Gas, которая является главным событием для представителей нефтегазовой отрасли, осуществляющих свою деятельность в каспийско-черноморском регионе», - отметил Тельман Алиев.
«Также хочу отметить, что на протяжении нескольких лет Caspian Energy International Media Group является генеральным медиа-партнером выставки и конференции, организуемой компанией ITE Group и ее партнером Iteca Caspian», - подчеркнул он.
По его словам, основным акцентом данного номера станет рейтинг нефтегазовых месторождений согласно критерию добычи и безопасности ведения нефтегазовых операций на море, а также нефтегазовых компаний, работающих на месторождениях Каспия.
«В связи с этим мы обратились с официальным письмом к президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву, председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауату Мынбаеву, президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову, региональному президенту компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсу, исполнительному директору Total по Азербайджану Дэнису Лемаршалю и другим главам нефтегазовых компаний с просьбой об эксклюзивном интервью, в котором они расскажут о мерах безопасности и инновационных технологиях, которые предпринимаются при добыче углеводородов на Каспии», - сказал Тельман Алиев.
Журнал также будет представлен на 14-й Международной выставке Нефть и Газ в Москве (27-30 июня 2017г.) и 22-м Всемирном Нефтяном Конгрессе WPC в Стамбуле (9-13 июля 2017г.).
Первый номер журнала Caspian Energy, являющегося основным изданием Caspian Energy International Media Group, вышел в свет 28 мая 1999 года. В журнале, распространяющемся в 50 странах мира, публикуются интервью глав государств и правительств, министров, руководителей государственных и частных компаний, статьи авторитетных экспертов, а также аналитические материалы.
По расчетам ряда рейтинговых агентств, журнал Caspian Energy входит в 20-ку влиятельных нефтегазовых изданий мира и пятерку нефтегазовых журналов региона.
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