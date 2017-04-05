Более 30 человек погибли в результате серии терактов на севере Ирака

Не менее 31 человека стали жертвами серии атак террористов-смертников в иракском городе Тикрит на севере страны, сообщают в среду западные СМИ.

Среди погибших - более 10 сотрудников полиции, еще около 40 человек получили ранения.

По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", пятеро террористов планировали осуществить самоподрыв близ полицейского блокпоста и в доме одного из сотрудников правоохранительных органов. Однако полицейским удалось уничтожить троих из них, тогда как двое других боевика подорвали себя на месте.

Другие подробности пока не приводятся.