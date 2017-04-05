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Дальнее зарубежье 05.04.2017 13:52

Более 30 человек погибли в результате серии терактов на севере Ирака

Не менее 31 человека стали жертвами серии атак террористов-смертников в иракском городе Тикрит на севере страны, сообщают в среду западные СМИ.

Среди погибших - более 10 сотрудников полиции, еще около 40 человек получили ранения.

По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", пятеро террористов планировали осуществить самоподрыв близ полицейского блокпоста и в доме одного из сотрудников правоохранительных органов. Однако полицейским удалось уничтожить троих из них, тогда как двое других боевика подорвали себя на месте.

Другие подробности пока не приводятся.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]