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СНГ 05.04.2017 14:01

Митинг солидарности против террора пройдет в Петербурге

Митинг, посвященный борьбе с терроризмом, пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил спикер Законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров журналистам в среду.

"Да, мы будем проводить митинг. Для всей страны это будет солидарность с нашим городом-героем Санкт-Петербургом, а для нас это будет солидарность с родными и близкими погибших", - сказал он.

"Самое главное - мы покажем всему миру, что мы едины, а террористам - что нас не запугать", - добавил В.Макаров.

По его словам, время и место проведения митинга пока не определены.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, АНТИТЕРРОР, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]