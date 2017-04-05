Митинг солидарности против террора пройдет в Петербурге

Митинг, посвященный борьбе с терроризмом, пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил спикер Законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров журналистам в среду.

"Да, мы будем проводить митинг. Для всей страны это будет солидарность с нашим городом-героем Санкт-Петербургом, а для нас это будет солидарность с родными и близкими погибших", - сказал он.

"Самое главное - мы покажем всему миру, что мы едины, а террористам - что нас не запугать", - добавил В.Макаров.

По его словам, время и место проведения митинга пока не определены.