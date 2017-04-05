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Регион 05.04.2017 14:02

Министр здравоохранения Турции сообщил о госпитализации 30 сирийцев после химатаки в провинции Идлиб

Турецкие власти располагают информацией, подтверждающей факт химической атаки в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, заявил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

Он сообщил журналистам, что накануне около 30 сирийцев поступили в больницы в районах вблизи турецко-сирийской границы, однако не предоставил деталей, подтверждающих факт применения химического оружия.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Сирийские оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск, где эти обвинения отвергли.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]