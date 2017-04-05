Иракская армия сбрасывает с самолетов листовки с рекомендацией к мирному населению держаться дальше от объектов ИГИЛ - СМИ

Иракская армия предупредила жителей ряда провинций о необходимости держаться подальше от мест расположения и объектов боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Командование совместной операцией сообщило в среду, что самолеты ВВС Ирака сбросили в общей сложности около 5 млн листовок, содержащих рекомендации гражданскому населению, как обезопасить себя в ходе операций иракской армии по уничтожению террористов.

По данным иракских СМИ, листовки были разбросаны над провинциями Салах-эд-Дин, Киркук, Анбар и Найнава, административным центром которой является второй по величине город Мосул.

"Иракские вооруженные силы вскоре начнут наступление в вашем районе, защитите себя и свои семьи, не покидайте жилища. Держитесь подальше от мест дислокации боевиков ИГИЛ, таких как штаб-квратиры, КПП, артиллерийские позиции и бункеры, которые будут нашими целями", - цитируют местные СМИ листовки.

"Правительственная авиация наносит удары по ИГИЛ, а не по гражданским целям", - подчеркивается в обращении вооруженных сил страны.

Ранее возглавляемая США коалиция и иракские силы обвинялись в том, что в ходе освобождения Мосула наносили неизбирательные удары с воздуха, жертвами которых становились мирные жители и гражданские объекты.

Иракская армия при поддержке международной коалиции и ополченцев с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине городе страны Мосула от боевиков ИГИЛ.

К январю войскам удалось очистить от террористов восточную часть Мосула, и сейчас проводится операция по освобождению западных кварталов города.