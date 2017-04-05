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Дальнее зарубежье 05.04.2017 14:02

Иракская армия сбрасывает с самолетов листовки с рекомендацией к мирному населению держаться дальше от объектов ИГИЛ - СМИ

Иракская армия предупредила жителей ряда провинций о необходимости держаться подальше от мест расположения и объектов боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Командование совместной операцией сообщило в среду, что самолеты ВВС Ирака сбросили в общей сложности около 5 млн листовок, содержащих рекомендации гражданскому населению, как обезопасить себя в ходе операций иракской армии по уничтожению террористов.

По данным иракских СМИ, листовки были разбросаны над провинциями Салах-эд-Дин, Киркук, Анбар и Найнава, административным центром которой является второй по величине город Мосул.

"Иракские вооруженные силы вскоре начнут наступление в вашем районе, защитите себя и свои семьи, не покидайте жилища. Держитесь подальше от мест дислокации боевиков ИГИЛ, таких как штаб-квратиры, КПП, артиллерийские позиции и бункеры, которые будут нашими целями", - цитируют местные СМИ листовки.

"Правительственная авиация наносит удары по ИГИЛ, а не по гражданским целям", - подчеркивается в обращении вооруженных сил страны.

Ранее возглавляемая США коалиция и иракские силы обвинялись в том, что в ходе освобождения Мосула наносили неизбирательные удары с воздуха, жертвами которых становились мирные жители и гражданские объекты.

Иракская армия при поддержке международной коалиции и ополченцев с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине городе страны Мосула от боевиков ИГИЛ.

К январю войскам удалось очистить от террористов восточную часть Мосула, и сейчас проводится операция по освобождению западных кварталов города.

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Тэги: ИРАК, АРМИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ЛИСТОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]