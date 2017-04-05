Иракская армия сбрасывает с самолетов листовки с рекомендацией к мирному населению держаться дальше от объектов ИГИЛ - СМИ

Иракская армия предупредила жителей ряда провинций о необходимости держаться подальше от мест расположения и объектов боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
Командование совместной операцией сообщило в среду, что самолеты ВВС Ирака сбросили в общей сложности около 5 млн листовок, содержащих рекомендации гражданскому населению, как обезопасить себя в ходе операций иракской армии по уничтожению террористов.
По данным иракских СМИ, листовки были разбросаны над провинциями Салах-эд-Дин, Киркук, Анбар и Найнава, административным центром которой является второй по величине город Мосул.
"Иракские вооруженные силы вскоре начнут наступление в вашем районе, защитите себя и свои семьи, не покидайте жилища. Держитесь подальше от мест дислокации боевиков ИГИЛ, таких как штаб-квратиры, КПП, артиллерийские позиции и бункеры, которые будут нашими целями", - цитируют местные СМИ листовки.
"Правительственная авиация наносит удары по ИГИЛ, а не по гражданским целям", - подчеркивается в обращении вооруженных сил страны.
Ранее возглавляемая США коалиция и иракские силы обвинялись в том, что в ходе освобождения Мосула наносили неизбирательные удары с воздуха, жертвами которых становились мирные жители и гражданские объекты.
Иракская армия при поддержке международной коалиции и ополченцев с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине городе страны Мосула от боевиков ИГИЛ.
К январю войскам удалось очистить от террористов восточную часть Мосула, и сейчас проводится операция по освобождению западных кварталов города.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Париж продолжит активно работать над урегулированием карабахского конфликта – Олланд в послании Алиеву
Парламентский комитет по культуре утвердил кандидатов в члены Вещательного совета Общественного телевидения и радиовещания Азербайджана
Азербайджан и Беларусь намерены устранить проблемы в процессе грузовых и пассажирских перевозок
Треть кредитов в Азербайджане выдается под залог движимого имущества – опрос IFC
Глава НСТР Азербайджана отмечает слабую борьбу с незаконным кабельным вещанием
УЕФА заработал более 4,5 млрд евро в сезоне 2015/2016
Тело погибшей в теракте в Петербурге азербайджанки отправили на родину
Баку входит в десятку наиболее популярных городов среди российских туристов на майские праздники
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy
На выставке AITF-2017 будут разыграны бесплатные авиабилеты и карты “SW Bank Miles”
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»