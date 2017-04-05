Бывший советник Обамы отвергает обвинения в слежке за командой Трампа

Бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс отвергла обвинения в причастности к операции по слежке за предвыборной командой Дональда Трампа, якобы организованной администрацией президента США Барака Обамы, сообщил в среду американский телеканал Эн-би-си.

"Обвинения заключаются в том, что администрация Обамы каким-то образом использовала разведку в политических целях - это абсолютная неправда", - заявила С.Райс в интервью Эн-би-си.

Накануне президент США Дональд Трамп посоветовал подписчикам своего "Твиттера" обратить внимание на информацию о причастности администрации Б.Обамы к незаконному прослушиванию телефонных разговоров его предвыборной команды, в частности на роль в этом процессе советника по нацбезопасности С.Райс.

В понедельник ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что имена сотрудников переходного штаба Трампа были рассекречены после соответствующего требования С.Райс в бытность помощником Б.Обамы по нацбезопасности.