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Дальнее зарубежье 05.04.2017 16:03

Бывший советник Обамы отвергает обвинения в слежке за командой Трампа

Бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс отвергла обвинения в причастности к операции по слежке за предвыборной командой Дональда Трампа, якобы организованной администрацией президента США Барака Обамы, сообщил в среду американский телеканал Эн-би-си.

"Обвинения заключаются в том, что администрация Обамы каким-то образом использовала разведку в политических целях - это абсолютная неправда", - заявила С.Райс в интервью Эн-би-си.

Накануне президент США Дональд Трамп посоветовал подписчикам своего "Твиттера" обратить внимание на информацию о причастности администрации Б.Обамы к незаконному прослушиванию телефонных разговоров его предвыборной команды, в частности на роль в этом процессе советника по нацбезопасности С.Райс.

В понедельник ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что имена сотрудников переходного штаба Трампа были рассекречены после соответствующего требования С.Райс в бытность помощником Б.Обамы по нацбезопасности.

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Тэги: США, ПРОСЛУШКА, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]