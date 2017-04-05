Баку входит в десятку наиболее популярных городов среди российских туристов на майские праздники

Баку вошел в десятку городов, популярных для отдыха россиян с детьми на майские праздники, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

«Прага, Минск, Вена, Будапешт, Тбилиси, Батуми, Баку, Таллинн, Ереван и Вильнюс составляют первую десятку городов, популярных для путешествий и отдыха у россиян с детьми на майские праздники»,- говорится в рейтинге по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2017 года.

По данным RoomGuru.ru, в Баку бронируют проживание с детьми на майские праздники в среднем на 3,5 ночи и туристы потратят $80 в сутки.

Ф.Исазаде