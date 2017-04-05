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Туризм 05.04.2017 14:20

Баку входит в десятку наиболее популярных городов среди российских туристов на майские праздники

Баку вошел в десятку городов, популярных для отдыха россиян с детьми на майские праздники, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

«Прага, Минск, Вена, Будапешт, Тбилиси, Батуми, Баку, Таллинн, Ереван и Вильнюс составляют первую десятку городов, популярных для путешествий и отдыха у россиян с детьми на майские праздники»,- говорится в рейтинге по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2017 года.

По данным RoomGuru.ru, в Баку бронируют проживание с детьми на майские праздники в среднем на 3,5 ночи и туристы потратят $80 в сутки.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]