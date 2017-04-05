Парламентский комитет по культуре утвердил кандидатов в члены Вещательного совета Общественного телевидения и радиовещания Азербайджана

Комитет по культуре Милли Меджлиса (парламента) на заседании в среду одобрил кандидатуры 5 человек в члены Вещательного совета Общественного телевидения и радио Азербайджана.

«Совет прессы Азербайджана выдвинул в Вещательный совет Общественного телевидения и радио Азербайджана кандидатуры двух своих членов. Еще одна кандидатура выдвинута от Национальной Академии наук Азербайджана, две – от Конфедерации профсоюзов», - сказал председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

В частности, кандидатами в члены Вещательного совета выдвинуты председатель Сети свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа Азер Хасрет, глава НПО «Лига демократических журналистов» Ядигяр Мамедли (оба выдвинуты Советом прессы), директор Института фольклора НАНА Мухтар Иманов (выдвинут со стороны НАНА), секретарь-руководитель аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Гасан Джафаров и замдиректора отдела организационных работ и информации КПА Али Джафаров.

Парламенту на пленарном заседании предстоит утвердить членов ВС ОТВРА. От каждой структуры будет утвержден один кандидат.

Р.Бабаев