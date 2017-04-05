Родные Джалилова и он сам в связях с экстремистами в Киргизии замечены не были - источник

Подозреваемый в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга уроженец Оша Акбаржон Джалилов и члены его семьи не находились в разработке правоохранительных органов Киргизии за связи с религиозно-экстремистскими организациями, заявил в среду "Интерфаксу" источник в силовых структурах юга республики.

По словам собеседника агентства, "правоохранительные органы Киргизии не подозревали семью А.Джалилова в связях с экстремистским подпольем".

"И сам предполагаемый исполнитель теракта, который только являлся уроженцем Киргизии, но имел паспорт гражданина РФ, не рассматривался силовиками в качестве члена запрещенных религиозно-экстремистских организаций", - сказал источник.

В свою очередь учителя и директор средней школы в Оше, где учился А.Джалилов до отъезда с отцом в Россию, сообщили "Интерфаксу", что А.Джалилов был "очень покладистым учеником, имел мягкий характер".

"В марте он приехал в Ош всего на 10 дней, невозможно завербовать и подготовить человека к совершению теракта за такое короткое время. Вероятно, Акбаржон попал под влияние радикалов, находясь в России, а домой мог приехать прощаться, так как уже мог готовиться к тому, что совершил", - считает один из собеседников агентства.

Эксперты в Киргизии ранее неоднократно заявляли, что среди попадающих под влияние радикального исламизма, а также тех, кто выехал для участия в боевых действиях в Сирию, значительное количество составляют молодые мужчины, завербованные в трудовой миграции, в частности, на территории РФ. Эксперты считают, что отдаленность от дома и нерешенность социальных проблем является одним из факторов серьезного влияния, которое распространяется как при личном контакте, так и через социальные сети.

Выводы экспертов подтверждает недавно опубликованный отчет "Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана", созданного на базе полевого исследования в рамках проекта Search for Common Ground "Социальные медиа для дерадикализации в Кыргызстане: Модель для Центральной Азии".

Представитель НКО "Школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии", который участвовал в подготовке отчета, сообщил "Интерфаксу", что "исследование показало, что "наиболее популярными медиаканалами для вербовки кыргызстанской молодежи является видео-хостинг YouTube, социальные сети и мессенджеры".

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии А.Джалилов.