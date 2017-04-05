Париж продолжит активно работать над урегулированием карабахского конфликта – Олланд в послании Алиеву

Президент Франции Франсуа Олланд заверил главу Азербайджана Ильхама Алиева в том, что Париж будет вести активную деятельность для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Можете быть уверены, что Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет активно работать и выполнять взятые на себя обязательства для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, которые пойдут на пользу всему региону»,- говорится в послании Ф.Олланда президенту И.Алиеву по случаю 25-летия установления дипотношений между Азербайджаном и Францией.

Ф.Олланд также отметил, что за 25-летний период Баку и Париж наладили "прочные и многовекторные отношения".

Ф.Исазаде