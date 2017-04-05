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Транспорт и связь 05.04.2017 14:56

Boeing и JetBlue стали инвесторами компании, разрабатывающей самолет на электродвигателе

Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. и авиакомпания JetBlue Airways стали инвестором стартапа Zunum Aero, который разрабатывает самолеты на электродвигателе, говорится в пресс-релизе Boeing.

Основанная в 2013 году Zunum проектирует и строит самолеты вместимостью 10-50 пассажиров, обладающие дальностью полета около 700 миль (1,1 тыс. км). Первый самолет компании, как ожидается, будет построен в 2020 году. К 2030 году компания планирует построить самолет, способный преодолевать без подзарядки 1 тыс. миль.

Сумма инвестиций не сообщается. Boeing предоставил финансирование через свою новую структуру - Boeing HorisonX, созданную специально для венчурных инвестиций.

"Считаю, что нам очень повезло найти таких инвесторов, как Boeing и JetBlue, - заявил основатель и CEO Zunum Ашиш Кумар. - Мы сотрудничаем с этими компаниями последний год, и они разделяют наше стремление изменить сферу региональных воздушных перевозок".

Кроме того, HorizonX объявила об инвестиции в другую инновационную компанию, Upskill, которая разрабатывает корпоративное ПО для устройств дополненной реальности, позволяющее повысить производительность, качество и безопасность на производстве, в обслуживании клиентов и логистике.

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Тэги: США, BOEING, СТАРТАП, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]