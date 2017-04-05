Boeing и JetBlue стали инвесторами компании, разрабатывающей самолет на электродвигателе

Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. и авиакомпания JetBlue Airways стали инвестором стартапа Zunum Aero, который разрабатывает самолеты на электродвигателе, говорится в пресс-релизе Boeing.

Основанная в 2013 году Zunum проектирует и строит самолеты вместимостью 10-50 пассажиров, обладающие дальностью полета около 700 миль (1,1 тыс. км). Первый самолет компании, как ожидается, будет построен в 2020 году. К 2030 году компания планирует построить самолет, способный преодолевать без подзарядки 1 тыс. миль.

Сумма инвестиций не сообщается. Boeing предоставил финансирование через свою новую структуру - Boeing HorisonX, созданную специально для венчурных инвестиций.

"Считаю, что нам очень повезло найти таких инвесторов, как Boeing и JetBlue, - заявил основатель и CEO Zunum Ашиш Кумар. - Мы сотрудничаем с этими компаниями последний год, и они разделяют наше стремление изменить сферу региональных воздушных перевозок".

Кроме того, HorizonX объявила об инвестиции в другую инновационную компанию, Upskill, которая разрабатывает корпоративное ПО для устройств дополненной реальности, позволяющее повысить производительность, качество и безопасность на производстве, в обслуживании клиентов и логистике.