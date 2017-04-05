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Карабахский конфликт 05.04.2017 15:05

Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 5 апреля 2017 на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в направлении села Гараханбейли Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Питер Шведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.

На оккупированной территории Азербайджана, контролируемой вооруженными силами Армении, мониторинг осуществили полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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