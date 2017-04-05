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Происшествия 05.04.2017 15:21

Тело погибшей в теракте в Петербурге азербайджанки отправили на родину

Тело погибшей в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге азербайджанки отправлено на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

Накануне генеральный консул Азербайджана в Петербурге Султан Гасымов сообщил, что погибшая в результате теракта в петербургском метро азербайджанка Дильбар Алиева является гражданкой Российской Федерации.

"21-летняя Дильбар Алиева - гражданка России, студентка, жила в Санкт-Петербурге. Сообщение о гибели Д.Алиевой мы получили ранним утром (во вторник - ИФ)", - сказал С.Гасымов азербайджанскому агентству "Тренд".

По словам генконсула, состояние другого азербайджанца - Заура Велиева, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он пока в больнице.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ обнародовал список погибших, чьи тела были опознаны. По останкам четырех человек были назначены генетические экспертизы.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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