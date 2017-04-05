УЕФА заработал более 4,5 млрд евро в сезоне 2015/2016

Общая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон 2015/2016 составила 4,58 млрд евро, говорится в отчете, опубликованном на официальном портале УЕФА.

Основными источниками дохода стали продажа телевизионных прав (70%) и продажа коммерческих прав (20%).

По сравнению с сезоном-2014/15 доход УЕФА вырос в два раза (тогда этот показатель составил 2,1 млрд евро).