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Спорт 05.04.2017 15:35

УЕФА заработал более 4,5 млрд евро в сезоне 2015/2016

Общая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон 2015/2016 составила 4,58 млрд евро, говорится в отчете, опубликованном на официальном портале УЕФА.

Основными источниками дохода стали продажа телевизионных прав (70%) и продажа коммерческих прав (20%).

По сравнению с сезоном-2014/15 доход УЕФА вырос в два раза (тогда этот показатель составил 2,1 млрд евро).

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, УЕФА, ДОХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]