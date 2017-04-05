Глава НСТР Азербайджана отмечает слабую борьбу с незаконным кабельным вещанием

Законопроект «О вещании кабельной сети» рассмотрен в среду на заседании парламентского комитета по культуре, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«В Азербайджане сегодня действуют 17 компаний, занимающихся кабельным вещанием и 15 IP-интернет-телевидением, в связи с чем существует необходимость в законодательном регулировании этой сферы», - заявил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

По его словам, с момента прекращения вещания на местных частотах зарубежных каналов увеличились возможности компаний, предоставляющих услуги кабельного вещания.

Законопроект «О вещании кабельной сети» состоит из 4 разделов и 17 статей.

Председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Нуширеван Магеррамов подчеркнул, что когда в 2002 году принимался закон «О телерадиовещании», функционирование кабельной сети было не так развито, как сегодня. «Раньше кабельное телевещание распространялось на ограниченную часть Баку, а сегодня охватывает Сумгайыт, Мингячевир и другие регионы. Кроме того, если раньше по кабельной сети можно было смотреть передачи 40-50 зарубежных каналов, то сегодня их число превышает 100», - подчеркнул он.

Н.Магеррамов отметил значение создания Интернет-вещания. «Эта сфера развивается настолько стремительно, что существует необходимость регулирования деятельности в этом направлении. За последний год НСТР выдал лицензии 15 юридическим лицам, желающим работать в этой сфере», - сказал глава НСТР.

По его словам, во многих многоэтажных здания имеются факты незаконного кабельного вещания. «Мы считаем, что указанный законопроект позволит более эффективно бороться с такими правонарушениями», - отметил Н.Магеррамов.

Председатель НСТР добавил, что в Азербайджане незаконно функционирует, в том числе, «НТВ Плюс».

«Мы не можем с ними бороться, так как большинство граждан Азербайджана когда-то присоединились к этой сети с целью просмотра футбольных матчей. По данному вопросу мы обращались в Исполнительную власть Баку, министерства налогов и внутренних дел. Однако, борьба в этом направлении ведется не на должном уровне», - сказал он.

Р.Бабаев