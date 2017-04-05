Треть кредитов в Азербайджане выдается под залог движимого имущества – опрос IFC

Около трети кредитов в Азербайджане выдаются под залог движимого имущества, сообщил специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC) Васиф Бадалсой на конференции на тему "Реформа в сфере обременения движимого имущества: результаты опроса и последующие шаги".

"Опрос показал, что около 30% кредитного портфеля банков и НБКО выдаются без обеспечения, около 30% - под залог только движимого имущества, около 10% - под залог как движимого, так и недвижимого имущества, остальная часть - под залог недвижимого имущества", - сказал В.Бадалсой.

По его словам, в опросе приняли участие 14 банков и одна небанковская кредитная организация. Общий кредитный портфель этих финансовых организаций составляет $3,3 млрд. Кредитами под залог движимого имущества пользуются около 900 тыс. человек. В опросе использованы данные на конец 2015 года.

"До проведения опроса мы считали, что движимое имущество в качестве залога кредитные организации используют главным образом при кредитовании малых и средних предпринимателей. Однако, оказалось, что они используют этот инструмент и при розничном кредитовании, в частности микрокредитовании. Другой вывод опроса заключается в том, что кредитные организации не считают движимое имущество надежным способом обеспечения сделок. Зачастую параллельно с таким обеспечением кредитные организации требуют наличие гаранта", - отметил В.Бадалсой.

Согласно результатам опроса, чаще всего в качестве движимого имущества закладываются машины и оборудование, товары и материалы, реже - интеллектуальная собственность и дебиторская задолженность. При этом все организации используют в этом качестве остатки на банковских счетах.

"Процентная ставка по кредитам, выданным под залог движимого имущества, варьируется в пределах 20-30%. Объем просрочки составляет 13%, уровень погашения просрочки - 45%", - добавил В.Бадалсой.

Конференция организована IFC и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).

А..Ахундов