Азербайджан и Беларусь намерены устранить проблемы в процессе грузовых и пассажирских перевозок

Азербайджан и Беларусь в среду обсудили проблемы автоперевозчиков в процессе грузо- и пассажироперевозок и пути их решения, отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«В среду в Баку состоялось заседание азербайджано-белорусской смешанной комиссии в сфере международных автомобильных связей. В ходе заседания стороны обсудили текущий уровень взаимоотношений между двумя странами в сфере международных автомобильных перевозок, обмен статистическими данными, проблемы, возникающие у автоперевозчиков в ходе грузовых и пассажироперевозок и пути их решения и перспективы перевозок», - говорится в информации.

Глава Государственной службы автотранспорта МТСВТ Эльнур Абдуллаев в своем выступлении отметил, что по итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил $124,5 млн.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действует 31 компания с белорусским капиталом, в Беларуси – 60 компаний с азербайджанским капиталом. Он также подчеркнул, что самый высокий уровень сотрудничества между двумя странами наблюдается в сфере машиностроения.

Глава Управления автомобильного и городского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина, в свою очередь, отметил, что между двумя странами во многих сферах налажены хорошие связи, в том числе и в области международных автоперевозок. По его словам, принимаемые меры позволят устранить возникающие проблемы в процессе грузовых и пассажирских перевозок.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили II Европейские Игры, которые пройдут в Минске в 2019 года. В этой связи отмечалось, что для Беларуси будет очень полезен опыт Азербайджана в сфере организации и обеспечения услугами транспорта участников I Европейских Игр, прошедших в Баку в 2015 году.

Обсуждения продолжатся 6 апреля.

Н.Аббасова