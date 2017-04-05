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СНГ 05.04.2017 18:01

Москва и Ташкент подпишут соглашения в сфере миграции

Россия и Узбекистан подпишут ряд соглашений в сфере миграции.

Правительство РФ своим распоряжением одобрило проект соглашения с Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Также одобрен проект российско-узбекистанского соглашения о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]