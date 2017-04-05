Москва и Ташкент подпишут соглашения в сфере миграции

Россия и Узбекистан подпишут ряд соглашений в сфере миграции.

Правительство РФ своим распоряжением одобрило проект соглашения с Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Также одобрен проект российско-узбекистанского соглашения о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.