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Дальнее зарубежье 05.04.2017 18:13

Премьер-министр Великобритании не намерена предпринимать военных действий против Асада

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается принимать меры военного характера против президента Сирии Башара Асада в связи с химической атакой, произошедшей накануне в сирийском Идлибе, заявили в среду на Даунинг-стрит.

"Никто не говорит о военных действиях", - приводит британская пресса слова представителя премьер-министра.

При этом, отмечается в сообщениях, Т.Мэй призвала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать происшедшее в Сирии.

Она также добавила, что "шокирована сообщениями о том, что в ходе атаки применялось химическое оружие".

"Мы осуждаем использование химоружия независимо от обстоятельств", - отметила Т.Мэй.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что Лондон выступает за то, чтобы привлечь к ответственности виновных в случившемся.

Великобритания, наряду с Францией и США, предложила Совету Безопасности ООН срочно рассмотреть проект резолюции по применению химоружия в Идлибе 4 апреля.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также возложил ответственность за атаку на сирийские власти.

"Этот (инцидент - ИФ) несет на себе все отличительные черты атаки, осуществленной сирийским режимом, который неоднократно применял химическое оружие", - заявил он в среду в Брюсселе.

В Дамаске это обвинение отвергают.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]