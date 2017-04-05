В министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили планы проведения встречи помощников глав государств "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) 6 апреля в Минске.

"Да, такая встреча готовится белорусской стороной", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Он уточнил, что встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме.