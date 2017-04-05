Белоруссия полностью выполнила свои обязательства по уничтожению противопехотных мин в рамках Оттавской конвенции 2003 года

Минобороны Белоруссии заявляет о полной ликвидации в стране запасов противопехотных мин, согласно международным обязательствам.

"Республика Беларусь полностью выполнила взятые на себя международные обязательства в рамках Оттавской конвенции 2003 года", - сообщила пресс-служба военного ведомства в среду.

По информации Минобороны, Белоруссия уничтожила 3,4 млн противопехотных мин ПФМ-1 при финансовой поддержке Европейского союза.

Последние оставшиеся 78 мин ПФМ-1 были уничтожены 5 апреля на белорусской военной инженерной базе, которая находится вблизи Речицы (Гомельская область) в рамках церемонии, посвященной завершению проекта.

Как сообщили в Минобороны, Белоруссия начала уничтожение своих запасов противопехотных мин, оставшихся в наследство от СССР, после присоединения к Оттавской конвенции 2003 года. Для их безопасного уничтожения она обратилась к мировому сообществу с просьбой об оказании ей технической и финансовой помощи.

В 2011 году Европейский союз подписал контракт на 3,9 млн евро с испанской компанией Expal, создавшей уникальный мобильный завод с камерой холодной детонации. Технология, разработанная специально для уничтожения боеприпасов с жидким взрывчатым веществом, позволяет безопасно утилизировать химические компоненты, входящие в их состав, и оставшиеся отходы.

"Проект выполнен в полном соответствии с белорусским и европейским экологическими стандартами", - подчеркнули в Минобороны Белоруссии.