Джонсон надеется, что резолюция по применению химоружия в Сирии будет принята Совбезом ООН

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ожидает, что все страны-члены Совета безопасности ООН одобрят проект резолюции по применению химоружия в Идлибе.

"Мы в Великобритании вместе с нашими французскими друзьями созвали экстренное заседание Совбеза ООН и подготовили проект резолюции, который, я надеюсь, все без исключения смогут подписать, поскольку в ней мы осуждаем химическую атаку, а также призываем к тщательному и срочному расследованию", - заявил Б.Джонсон.

"Я надеюсь, что все страны СБ ООН поддержат ее", - добавил он.

Как сообщалось, Великобритания, наряду с Францией и США, предложила Совету безопасности ООН срочно рассмотреть проект резолюции по применению химоружия в Идлибе. Экстренное заседание Совета в формате открытого брифинга запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по мск).