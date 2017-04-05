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Дальнее зарубежье 05.04.2017 19:11

Джонсон надеется, что резолюция по применению химоружия в Сирии будет принята Совбезом ООН

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ожидает, что все страны-члены Совета безопасности ООН одобрят проект резолюции по применению химоружия в Идлибе.

"Мы в Великобритании вместе с нашими французскими друзьями созвали экстренное заседание Совбеза ООН и подготовили проект резолюции, который, я надеюсь, все без исключения смогут подписать, поскольку в ней мы осуждаем химическую атаку, а также призываем к тщательному и срочному расследованию", - заявил Б.Джонсон.

"Я надеюсь, что все страны СБ ООН поддержат ее", - добавил он.

Как сообщалось, Великобритания, наряду с Францией и США, предложила Совету безопасности ООН срочно рассмотреть проект резолюции по применению химоружия в Идлибе. Экстренное заседание Совета в формате открытого брифинга запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по мск).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]