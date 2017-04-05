РФ и Узбекистан подписывают соглашения по инвестпроектам на $12 млрд и торговым контрактам на $3,8 млрд - Мирзиёев

Ташкент и Москва подпишут пакет соглашений о реализации инвестпроектов на сумму 12 млрд долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"С удовлетворением хотел бы отметить, что в ходе этого визита мы подписываем пакет соглашений по реализации крупных инвестпроектов на 12 млрд долларов и торговых контрактов на 3,8 млрд долларов", - сказал Ш.Мирзиеев на переговорах на высшем уровне в расширенном составе.
По его словам, представители бизнеса двух стран "показали наличие серьезного интереса и взаимного стремления к расширению практического сотрудничества и развитию конкретных проектов".
"В этой связи мы предлагаем регулярное проведение совместных деловых форумов", - сказал Ш.Мирзиеев.
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