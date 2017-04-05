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Дальнее зарубежье 05.04.2017 20:04

Глава МИД ФРГ надеется, что расследование ООН выявит ответственных за химатаку в Сирии

Глава германского министерства иностранных дел Зигмар Габриэль заявил в среду, что Россия должна прояснить ситуацию вокруг событий в сирийском Идлибе.

"Я исхожу из того, что расследование ООН прояснит, кто ответственен за атаку в Сирии, и также должно быть понятно, что применение в Сирии химического оружия - это серьезное военное преступление, это варварство, и ответственные за это должны быть привлечены к ответственности", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"А что касается ответственности России в этом вопросе, то Россия должна внести ясность в этот вопрос, прояснить ситуацию как можно скорее, и быть уверенной, что она делает все, что в ее силах для завершения варварской гражданской войны", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает ответственность РФ в инциденте в Идлибе.

З.Габриэль добавил, что Москва "несет более широкую ответственность", отметив, что такую же "ответственность несут и ЕС, США, Саудовская Аравия и другие игроки".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]