Глава МИД ФРГ надеется, что расследование ООН выявит ответственных за химатаку в Сирии

Глава германского министерства иностранных дел Зигмар Габриэль заявил в среду, что Россия должна прояснить ситуацию вокруг событий в сирийском Идлибе.
"Я исхожу из того, что расследование ООН прояснит, кто ответственен за атаку в Сирии, и также должно быть понятно, что применение в Сирии химического оружия - это серьезное военное преступление, это варварство, и ответственные за это должны быть привлечены к ответственности", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
"А что касается ответственности России в этом вопросе, то Россия должна внести ясность в этот вопрос, прояснить ситуацию как можно скорее, и быть уверенной, что она делает все, что в ее силах для завершения варварской гражданской войны", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает ответственность РФ в инциденте в Идлибе.
З.Габриэль добавил, что Москва "несет более широкую ответственность", отметив, что такую же "ответственность несут и ЕС, США, Саудовская Аравия и другие игроки".
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