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Регион 05.04.2017 20:16

В Иране осудил применение химического оружия в Сирии

Власти Ирана осудили химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, сообщает в среду иранское агентство "Тасним".

"Иран осуждает использование любого вида химического оружия вне зависимости от того, кто его использовал и кто стал жертвой", - приводит агентство "Тасним" слова пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Гасеми.

Он добавил, что Иран готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки.

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

В Дамаске это обвинение отвергают.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]