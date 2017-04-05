В Иране осудил применение химического оружия в Сирии

Власти Ирана осудили химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, сообщает в среду иранское агентство "Тасним".

"Иран осуждает использование любого вида химического оружия вне зависимости от того, кто его использовал и кто стал жертвой", - приводит агентство "Тасним" слова пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Гасеми.

Он добавил, что Иран готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки.

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

В Дамаске это обвинение отвергают.