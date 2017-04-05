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Дальнее зарубежье 05.04.2017 20:33

В Литве собрались сократить парламент из-за убыли населения

Кабинет министров Литвы в среду поддержал рассматриваемое в парламенте предложение об уменьшении числа депутатов литовского парламента (сейма).

"Мы поддержали сокращение числа членов сейма и поддержали, что выборы нужно проводить раньше. А сколько членов сейма должно представлять (граждан) и когда должна быть дата (выборов), в сейме идут дискуссии", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в среду журналистам.

По его словам, "есть разные предложения по поводу даты: возможно, не в марте, а в начале сентября сделать (проводить выборы - ред.), потому что это также позволит примерно в течение 1,5-2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным".

"А число членов сейма, на мой взгляд, мы точно поддерживаем, чтобы оно было сокращено", - подчеркнул премьер.

В настоящее время сейм Литвы состоит из одной палаты, включающей 141 депутата.

Идею сокращения числа парламентариев инициаторы аргументируют сокращением численности населения страны.

Так, в 1992 году, когда была принята первая Конституция, в Литве проживало 3 млн 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы составляет 2 млн 850 тыс.

Литва лидирует в Евросоюзе по сокращению численности населения. Оно сокращается в результате эмиграции и снижения рождаемости. По мнению аналитиков Банка Литвы, сокращение численности работающего населения стало самым серьезным вызовом для экономики страны.

Критики говорят, что в результате сокращения числа парламентариев интересы граждан будут представляться хуже, в дальнейшем поправки к Конституции или противоречивые законы можно будет принимать меньшим числом голосов.

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Тэги: ЛИТВА, ПАРЛАМЕНТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]