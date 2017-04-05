В Литве собрались сократить парламент из-за убыли населения

Кабинет министров Литвы в среду поддержал рассматриваемое в парламенте предложение об уменьшении числа депутатов литовского парламента (сейма).
"Мы поддержали сокращение числа членов сейма и поддержали, что выборы нужно проводить раньше. А сколько членов сейма должно представлять (граждан) и когда должна быть дата (выборов), в сейме идут дискуссии", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в среду журналистам.
По его словам, "есть разные предложения по поводу даты: возможно, не в марте, а в начале сентября сделать (проводить выборы - ред.), потому что это также позволит примерно в течение 1,5-2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным".
"А число членов сейма, на мой взгляд, мы точно поддерживаем, чтобы оно было сокращено", - подчеркнул премьер.
В настоящее время сейм Литвы состоит из одной палаты, включающей 141 депутата.
Идею сокращения числа парламентариев инициаторы аргументируют сокращением численности населения страны.
Так, в 1992 году, когда была принята первая Конституция, в Литве проживало 3 млн 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы составляет 2 млн 850 тыс.
Литва лидирует в Евросоюзе по сокращению численности населения. Оно сокращается в результате эмиграции и снижения рождаемости. По мнению аналитиков Банка Литвы, сокращение численности работающего населения стало самым серьезным вызовом для экономики страны.
Критики говорят, что в результате сокращения числа парламентариев интересы граждан будут представляться хуже, в дальнейшем поправки к Конституции или противоречивые законы можно будет принимать меньшим числом голосов.
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