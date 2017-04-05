Франция считает статус-кво в Нагорном Карабахе неустойчивым - постпредство при ОБСЕ

Официальный Париж считает существующий в Нагорном Карабахе статус-кво неустойчивым и невозможным военный путь урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ОБСЕ в связи с годовщины апрельских боестолкновений.
«Франция еще раз заявляет о неустойчивости связанного с Нагорным Карабахом статус-кво и об отсутствии военного решения конфликта», - подчеркивается в документе.
Постпредство Франции при ОБСЕ призвало стороны конфликта следовать обязательствам, принятым на саммите в Вене 16 мая 2016 года и в Санкт-Петербурге 20 июня 2016 и заключающимся в прекращении огня, установлении мер доверия и возобновлении переговоров.
«Как заявил президент Олланд на недавних переговорах с президентами Армении и Азербайджана в Париже, Франция поддерживает мирный переговорный процесс урегулирования конфликта в интересах стабильности и процветания всего региона», - подчеркивается в заявлении.
Р.Бабаев
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