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Карабахский конфликт 05.04.2017 18:20

Франция считает статус-кво в Нагорном Карабахе неустойчивым - постпредство при ОБСЕ

Официальный Париж считает существующий в Нагорном Карабахе статус-кво неустойчивым и невозможным военный путь урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ОБСЕ в связи с годовщины апрельских боестолкновений.

«Франция еще раз заявляет о неустойчивости связанного с Нагорным Карабахом статус-кво и об отсутствии военного решения конфликта», - подчеркивается в документе.

Постпредство Франции при ОБСЕ призвало стороны конфликта следовать обязательствам, принятым на саммите в Вене 16 мая 2016 года и в Санкт-Петербурге 20 июня 2016 и заключающимся в прекращении огня, установлении мер доверия и возобновлении переговоров.

«Как заявил президент Олланд на недавних переговорах с президентами Армении и Азербайджана в Париже, Франция поддерживает мирный переговорный процесс урегулирования конфликта в интересах стабильности и процветания всего региона», - подчеркивается в заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]