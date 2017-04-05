Четверо обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани объявлены в международный розыск - СКР

Четверо заочно обвиняемых в убийстве астраханских полицейских объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"В отношении Саспанова, Кукулаева, Султанмурадова и Магомедова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и его незаконном хранении (ст. 317 УК РФ, ст. 226 УК РФ, ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что указанные фигуранты объявлены в федеральный и международный розыск, также в суд направлены ходатайства о заочном избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве напомнили, что разыскиваются, в частности, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец Красноярского района Астраханской области Рамзан Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов.

В минувший вторник около 0:27 на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани неизвестные лица напали на наряд экипажа дорожно-патрульной службы в составе двух инспекторов, произвели в них несколько выстрелов и скрылись, захватив служебное оружие полицейских.

От полученных ранений те скончались на месте.