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СНГ 05.04.2017 21:01

Четверо обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани объявлены в международный розыск - СКР

Четверо заочно обвиняемых в убийстве астраханских полицейских объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"В отношении Саспанова, Кукулаева, Султанмурадова и Магомедова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и его незаконном хранении (ст. 317 УК РФ, ст. 226 УК РФ, ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что указанные фигуранты объявлены в федеральный и международный розыск, также в суд направлены ходатайства о заочном избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве напомнили, что разыскиваются, в частности, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец Красноярского района Астраханской области Рамзан Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов.

В минувший вторник около 0:27 на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани неизвестные лица напали на наряд экипажа дорожно-патрульной службы в составе двух инспекторов, произвели в них несколько выстрелов и скрылись, захватив служебное оружие полицейских.

От полученных ранений те скончались на месте.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, УБИЙСТВО, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]