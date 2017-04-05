Сирийская армия вошла в стратегически важный город на севере провинции Хама

Солдаты дивизии специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" вошли в стратегически важный город Халфайя на севере провинции Хама, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар".
По информации издания, поддержку сирийской армии оказали бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Наступление сирийской армии и союзных ей сил было направлено на западные рубежи Халфайи.
В результате боевики группировки "Тахрир аш-Шам", костяк которой составляют бывшие бойцы "Джебхат ан-Нусры", оставили позиции и отвели силы к центру Халфайи.
"Аль-Масдар" отмечает, что сирийская армия впервые с конца 2016 года вошла в Халфайю.
Президент Алиев утвердил закон «О военном положении» Азербайджана
Азербайджан делает многое для Исламской солидарности - президент Алиев
В Азербайджане создана комиссия по прозрачности в добывающей промышленности
ЛУКОЙЛ в ноябре примет решение по вопросу продажи АЗС и Ухтинского НПЗ
Саудовская Аравия в мае снизит цены на экспортируемую в Азию и Европу нефть, поднимет - для США
Петербург заинтересован в поставках продукции АПК из Азербайджана, готов оказать для этого содействие - губернатор
Стартовало водное путешествие Исламиады-2017
Мэром Гибралтара стала "Мисс Мира 2009"
Представители отельного бизнеса Турции представили свои возможности для туриндустрии Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy
На выставке AITF-2017 будут разыграны бесплатные авиабилеты и карты “SW Bank Miles”
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»