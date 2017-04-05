Сирийская армия вошла в стратегически важный город на севере провинции Хама

Солдаты дивизии специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" вошли в стратегически важный город Халфайя на севере провинции Хама, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар".

По информации издания, поддержку сирийской армии оказали бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Наступление сирийской армии и союзных ей сил было направлено на западные рубежи Халфайи.

В результате боевики группировки "Тахрир аш-Шам", костяк которой составляют бывшие бойцы "Джебхат ан-Нусры", оставили позиции и отвели силы к центру Халфайи.

"Аль-Масдар" отмечает, что сирийская армия впервые с конца 2016 года вошла в Халфайю.