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Дальнее зарубежье 05.04.2017 21:19

На северо-востоке США разбился истребитель F-16, пилот катапультировался

Истребитель вооруженных сил США F-16 потерпел крушение в среду утром в 3 км от объединённой базы "Эндрюс" Морской авиации в штате Мэриленд на северо-востоке США, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си.

Пилот успел катапультироваться, позднее его подобрал военный вертолет и переправил в госпиталь. Состояние пилота точно неизвестно.

Самолет упал в лесистой местности, однако власти в порядке предосторожности эвакуировали местных жителей.

Причина авиакатастрофы пока не называется.

База "Эндрюс" расположена в 24 км к юго-востоку от центра Вашингтона.

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Тэги: США, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]