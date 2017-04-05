На северо-востоке США разбился истребитель F-16, пилот катапультировался

Истребитель вооруженных сил США F-16 потерпел крушение в среду утром в 3 км от объединённой базы "Эндрюс" Морской авиации в штате Мэриленд на северо-востоке США, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си.
Пилот успел катапультироваться, позднее его подобрал военный вертолет и переправил в госпиталь. Состояние пилота точно неизвестно.
Самолет упал в лесистой местности, однако власти в порядке предосторожности эвакуировали местных жителей.
Причина авиакатастрофы пока не называется.
База "Эндрюс" расположена в 24 км к юго-востоку от центра Вашингтона.
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