Никто, кроме Дамаска, не мог применить химоружие в Хан-Шейхуне, уверен постпред Великобритании при ООН

Никто в Сирии, кроме правительственных сил, не обладает химоружием, следы применения которого, предположительно, были обнаружены в сирийском городе Хан-Шейхуне, заявил в среду постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

"Нет данных, которые бы могли бы указывать на то, что какие-то другие стороны конфликта в Сирии, обладают таким химическим оружием, которое приводит к увиденным (в Хан-Шейхуне - ИФ) симптомам", - сказал он на заседании СБ ООН.

"Все признаки указывают именно на режим Асада, а применение химоружия - это военное преступление", - добавил британский дипломат.

Он призвал РФ "присоединиться к нам и осудить эту атаку".

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на сирийское правительство. В Дамаске это обвинение отвергают.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что авиация сирийских правительственных войск нанесла удар в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

"На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны", - отметил представитель Минобороны РФ.