В Дамаске утверждают: химическую атаку в Идлибе устроили террористы и их покровители, чтобы обвинить власти Сирии

В Дамаске возлагают вину за химическую атаку в Сирии на террористические группировки, и утверждают, что ядовитые вещества были ввезены в страну с территории Турции.

"Сирия разъясняет, что террористические организации и те, кто их поддерживают, натворили эти события с целью обвинить Сирийское государство. Правительство Сирии сообщило, что террористические группировки ввезли на территорию страны из Турции ядовитые вещества, в том числе в провинцию Идлиб, для их использования в дальнейшем",- сказал "Интерфаксу" посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.