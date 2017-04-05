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СНГ 05.04.2017 21:58

Опознаны все 13 погибших в результате теракта в петербургском метро - СКР

Следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга идентифицировало личности всех 13 погибших, экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что личность А.Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

"В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения", - сказала С.Петренко.

По ее словам, в среду следователи продолжают проводить процедуру выдачи тел погибших их родственникам.

"Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания", направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные", - сказала представитель СКР.

Помимо этого, отметила она, на экспертизу направлены скотч, фольга и другие предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства А.Джалилова.

"По предварительным данным они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы", - сказала С.Петренко.

Как сообщалось, в результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (13 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. СКР расследует уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ (терроризм). Кроме того, на станции "Площадь восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, ОПОЗНАНИЕ


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