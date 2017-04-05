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Спорт 05.04.2017 19:51

Стартовало водное путешествие Исламиады-2017

В среду стартовало начинающееся на Каспийском море водное путешествие IV Игр Исламской солидарности, сообщает сайт главы государства.

На мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участие в церемонии приняли также председатель Оргкомитета IV Игр Исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева, президент Спортивной Федерации Исламской солидарности, президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии, принц Абдулла бин Мосаад бин Абдульазиз Аль Сауд.

Водное путешествие охватит более 15 исторических городов, пять озер, одно водохранилище, три реки, один родник, три водопада Азербайджана и Каспийское море и протянется на более чем 3 тыс. километров.

В различных регионах Азербайджана, вдоль всего водного путешествия, дети, сопровождаемые двумя атлетами, будут набирать в медную посуду воду из 15 водоемов.

«Вода, которую президент И.Алиев зачерпнул в Каспийском море, и вода из других водоемов будут представлены позднее на вечернем фестивале», - говорится в сообщении.

Стартовавшее у Каспия водное путешествие продлится 37 дня и завершится 12 мая на торжественной церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку.

IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку. В них примут участие спортсмены из 50 исламских государств, которые будут бороться за победу в 20 спортивных видах. Соревнования пройдут на 16 спортивных аренах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, ПУТЕШЕСТВИЕ, СТАРТ


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