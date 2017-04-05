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Регион 05.04.2017 20:22

Эрдоган обвинил Дамаск в химатаке в сирийской провинции Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду обрушился с критикой на власти Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб.

"Убийца Башар Асад, как ты планируешь теперь избежать их (жертв трагедии - ИФ) проклятий?" - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью в турецком городе Бурса.

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов якобы с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на сирийское правительство. В Дамаске это обвинение отвергают.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что авиация сирийских правительственных войск нанесла удар в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

"На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны", - отметил представитель Минобороны РФ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, АСАД, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]