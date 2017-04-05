Эрдоган обвинил Дамаск в химатаке в сирийской провинции Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду обрушился с критикой на власти Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб.

"Убийца Башар Асад, как ты планируешь теперь избежать их (жертв трагедии - ИФ) проклятий?" - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью в турецком городе Бурса.

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов якобы с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на сирийское правительство. В Дамаске это обвинение отвергают.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что авиация сирийских правительственных войск нанесла удар в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

"На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны", - отметил представитель Минобороны РФ.