В Азербайджане создана комиссия по прозрачности в добывающей промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Указ о дополнительных мерах по увеличению прозрачности и подотчетности в добывающей промышленности, сообщает сайт главы государства.
В соответствии с Указом президента, создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности.
Председателем Комиссии назначен исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.
Членами Комиссии назначены замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов, замминистра налогов Сахиб Алекперов, замминистра юстиции Эмин Гусейнов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, зампредседателя Госкомитета по статистике Юсиф Юсифов.
Р.Бабаев
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