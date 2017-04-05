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Внутренняя политика 05.04.2017 20:42

В Азербайджане создана комиссия по прозрачности в добывающей промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Указ о дополнительных мерах по увеличению прозрачности и подотчетности в добывающей промышленности, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с Указом президента, создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности.

Председателем Комиссии назначен исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Членами Комиссии назначены замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов, замминистра налогов Сахиб Алекперов, замминистра юстиции Эмин Гусейнов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, зампредседателя Госкомитета по статистике Юсиф Юсифов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДОБЫЧА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]