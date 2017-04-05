Саудовская Аравия в мае снизит цены на экспортируемую в Азию и Европу нефть, поднимет - для США

Саудовская Аравия в мае снизит цены на большинство видов нефти, экспортируемой в Азию, Европу и страны Средиземноморья, однако поднимет цены для США, где запасы сырья находятся на рекордных максимумах, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее существенно снизится стоимость марки Arab Extra Light для покупателей из государств Средиземноморья - на $1,05 за баррель. В результате она будет стоить на $2,75 за баррель меньше сорта Brent.

Снижение цен на нефть для стран северо-западной Европы в мае составит от $0,4 до $0,7 за баррель.

"Тяжелая" нефть для европейских покупателей будет продаваться по цене на $7,05 за баррель ниже стоимости Brent.

Saudi Aramco понижает цены на нефть для покупателей из северо-западной Европы уже второй месяц подряд, стремясь увеличить долю на рынке региона, где доминирует Россия.

Для азиатских клиентов наиболее существенным будет снижение цен на нефть Arab Extra Light - $0,35 за баррель. В результате эта марка будет стоить для ниже на $0,6 больше средней цены нефти Омана и Дубая.

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти.