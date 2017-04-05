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Регион 05.04.2017 22:41

Трамп по-прежнему считает соглашение по иранскому атому ужасным и обещает заняться решением этой проблемы

Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) нельзя считать удачным, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Это - одно из худших соглашений, которые мне довелось видеть", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос, какие шаги он в связи с этим собирается предпринять, президент США заявил: "Я сделаю то, что должен". Более детально о своих планах он не сообщил.

По его словам, даже с формальной точки зрения соглашение содержит изъяны.

"По нему не провели голосования в Конгрессе, ратификации не было", - напомнил Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял, что считает невыгодным для США и многих других стран соглашение по иранскому атому.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]