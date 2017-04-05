Трамп по-прежнему считает соглашение по иранскому атому ужасным и обещает заняться решением этой проблемы

Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) нельзя считать удачным, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Это - одно из худших соглашений, которые мне довелось видеть", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос, какие шаги он в связи с этим собирается предпринять, президент США заявил: "Я сделаю то, что должен". Более детально о своих планах он не сообщил.
По его словам, даже с формальной точки зрения соглашение содержит изъяны.
"По нему не провели голосования в Конгрессе, ратификации не было", - напомнил Д.Трамп.
Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял, что считает невыгодным для США и многих других стран соглашение по иранскому атому.
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