Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8295 RUR   0.0306 GBR   2.1332 TRY   0.4667

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 8 Апр 16° 9 Апр 17°

Дальнее зарубежье 05.04.2017 22:50

Мир в "беспорядке", и США надо разобраться с этой проблемой, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его администрации досталась от прежних американских властей весьма трудная международная обстановка, и дал обещание разобраться с этой проблемой.

"Во всем мире беспорядок. Я унаследовал беспорядок, идет ли речь о Ближнем Востоке или о Северной Корее, о многих других вещах или об ужасных торговых соглашениях в нашей стране. Мы собираемся исправить это", - сказал Д.Трамп в ходе совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МИР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Иванка Трамп рассказала, что всегда открыто сообщает отцу, если не разделяет его точку зрения Экс-советник Трампа заявил, что передавал российскому представителю "открытую информацию" Трамп вновь раскритиковал ситуацию с подсказками Хиллари Клинтон во время дебатов Зять Трампа в качестве советника президента прибыл с визитом в Ирак - Белый дом Бывший вице-президент США Байден посоветовал Трампу повзрослеть и перестать писать в "Твиттер" Трамп поручил выявить страны, которые ответственны за торговый дефицит США - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]