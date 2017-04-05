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ТЭК 05.04.2017 22:49

ЛУКОЙЛ в ноябре примет решение по вопросу продажи АЗС и Ухтинского НПЗ

"ЛУКОЙЛ" только в ноябре может принять окончательное решение о продаже трети своих АЗС и Ухтинского НПЗ, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Стратегический блок вышел с предложением об оптимизации активов, которые сегодня низкорентабельные, в том числе ухтинский завод и розничная сеть. Но решение это не принято",- сказал он.

По словам А.Алекперова, на текущий момент "ЛУКОЙЛ" готовит стратегию продажи непрофильных активов, в рамках которой и будет решаться данный вопрос.

"Только в ноябре будет утверждена стратегия", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

По словам В.Алекперова, принятие решения будет зависеть от экономики этих активов.

Ранее сообщилось, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность продажи до трети своих АЗС и Ухтинского НПЗ в России из-за их низкой рентабельности в текущем налоговом режиме. Продажа активов планируется в три этапа. Компания изучает для продажи наименее рентабельные регионы с точки зрения сбыта, такие как Брянская, Орловская области и ряда других в Центральной России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, АЗС, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]