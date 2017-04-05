ЛУКОЙЛ в ноябре примет решение по вопросу продажи АЗС и Ухтинского НПЗ

"ЛУКОЙЛ" только в ноябре может принять окончательное решение о продаже трети своих АЗС и Ухтинского НПЗ, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
"Стратегический блок вышел с предложением об оптимизации активов, которые сегодня низкорентабельные, в том числе ухтинский завод и розничная сеть. Но решение это не принято",- сказал он.
По словам А.Алекперова, на текущий момент "ЛУКОЙЛ" готовит стратегию продажи непрофильных активов, в рамках которой и будет решаться данный вопрос.
"Только в ноябре будет утверждена стратегия", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".
По словам В.Алекперова, принятие решения будет зависеть от экономики этих активов.
Ранее сообщилось, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность продажи до трети своих АЗС и Ухтинского НПЗ в России из-за их низкой рентабельности в текущем налоговом режиме. Продажа активов планируется в три этапа. Компания изучает для продажи наименее рентабельные регионы с точки зрения сбыта, такие как Брянская, Орловская области и ряда других в Центральной России.
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