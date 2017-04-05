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Внешняя политика 05.04.2017 22:48

Азербайджан делает многое для Исламской солидарности - президент Алиев

Азербайджан делает многое для Исламской солидарности, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Мы делаем многое для Исламской солидарности. Мы продемонстрируем в Баку всему миру единство исламского мира и увеличивающуюся силу нашего единства», - подчеркнул И.Алиев на церемонии старта водного путешествия IV Игр Исламской солидарности «Баку-2017».

По его словам, в Азербайджане по линии Организации Исламского сотрудничества реализуются очень важные мероприятия.

«Мы проводим многочисленные мероприятия, презентации, выставки по пропаганде исламской культуры в мире. Мы хотим, чтобы весь мир знал, что Ислам является религией мира, религией милости. Мы имеем древнюю культуру, и мы гордимся нашей культурой», - отметил И.Алиев.

Президент подчеркнул, что 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом Исламской солидарности».

«Эта инициатива была выдвинута нами с целью еще более тесного сближения мусульманских стран друг с другом. Сегодня все мусульманские государства должны демонстрировать единство и солидарность. Уверен, что проводимые в следующем месяце Игры станут и большим спортивным праздником, и отразят нашу дружбу. Все мусульманские страны в течение десяти дней будут строить друг с другом в Баку тесные связи», - сказал И.Алиев.

IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку. В них примут участие более 3 тыс. спортсменов из 57 исламских государств, которые будут бороться за победу в 20 спортивных видах. Соревнования пройдут на 16 спортивных аренах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИСЛАМИАДА, СОЛИДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]