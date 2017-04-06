Таджикистанец, вербовавший в России боевиков для ИГ, осужден на родине на девять лет

Житель севера Таджикистана приговорен к девяти годам лишения свободы за вербовку молодежи в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
24-летний житель Исфары признан виновным в организации экстремистского сообщества в России, вербовке и отправке молодых людей для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке.
Как сообщает Радио Озоди (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на данные суда, 15 января Батиёр Солиев после 2,5 лет трудовой миграции в России вернулся в Исфару, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Источник в суде Согдийской области сообщил 6 апреля, что молодой человек создал в России преступную группу, которая занималась вербовкой и отправкой молодежи в Сирию и Ирак.
Отмечается, что за совершение преступления, которое вменялось в вину Б.Солиеву, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, однако суд принял во внимание чистосердечное признание молодого человека и сотрудничество со следствием.
"На след Бахтиёра Солиева удалось выйти после показаний его одноклассника Нусратулло Кодирова. Последний в конце 2016 года вместе с женой и двумя малолетними детьми был задержан по пути в Сирию и доставлен в Таджикистан из Турции. В феврале этого года суд города Исфары приговорил его к 14 годам заключения за попытку примкнуть к рядам "Исламского государства". Нусратулло Кодиров заявил в суде, что к поездке его агитировал Бахтиёр, который взял на себя все дорожные расходы", - говорится в сообщении.
Родные Б.Солиева, говорят, что не знали, чем он занимался в России.
Ашурхон Солиева, сестра осужденного заявила, что не имеет претензий к приговору суда. "Бахтиёр работал на одном из российских предприятий. Потом вернулся домой, пробыл всего 10 дней, после чего пришли сотрудники милиции и арестовали его. Мы не будем обжаловать приговор суда, и надеемся, что в будущем все у него наладится", - сказала она.
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