В Париже стремятся к переговорам с членами СБ ООН по Сирии - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро отметил важность переговоров с членами Совета безопасности ООН, в частности, с Россией по ситуации в Сирии.

"Франция стремится вести переговоры с членами Совета Безопасности ООН, в частности, с постоянными членами, особенно, с Россией", - сказал в четверг глава МИД Франции в эфире французского телеканала Се-Ньюс.

"Я разговаривал с моим коллегой (министром иностранных дел России Сергеем - ИФ) Лавровым по телефону о том, что нужно сотрудничать, чтобы прекратить эти массовые убийства в Сирии и чтобы мирный процесс мог вновь активизироваться" - отметил он.

Министр добавил, что Франция решительно выступает за принятие резолюции по химатаке в Сирии.

"Франция хочет добиться принятия резолюции после того, что произошло. Это трудно, потому что до этого момента постоянно, когда мы представляли резолюцию, Россия накладывала вето, которое иногда поддерживал Китай", - добавил Ж.-М.Эро.

По его словам, необходимо добиться запрета на использование химического оружия и провести расследование, чтобы "узнать, что произошло, какое оружие было использовано, какие вещества и сделать так, чтобы это прекратилось".

Французский министр иностранных дел также отметил, что виновные в химатаке должны быть наказаны.

"Нельзя, чтобы такие преступления оставались безнаказанными... Придет день, когда международное правосудие примет решение по (президенту Сирии - ИФ) Башару Асаду, который убивает собственный народ", - добавил Ж.-М.Эро.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.